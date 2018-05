Surinaamse scholen dicht om terreurdreiging

In Suriname blijft vandaag een aantal scholen dicht na een dreigement op sociale media over aanslagen. In het Facebookbericht wordt vrijlating geëist van twee Nederlandse terreurverdachten die sinds juli vorig jaar in het Zuid-Amerikaanse land vastzitten.

De twee worden door justitie gezien als ronselaars voor IS en zouden van plan geweest zijn om aanslagen te plegen. De Surinaamse regering is gisteravond onder leiding van president Bouterse in spoedzitting bijeen gekomen.

In een verklaring zegt de Surinaamse regering dat de situatie onder controle is en dat de veiligheid op de onderwijsinstellingen is gegarandeerd. Toch is besloten een aantal scholen dicht te houden.

De regering roept de bevolking verder op om eventuele informatie door de geven aan de inlichtingendiensten en niet in paniek te raken. Naast scholen zoals de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo zou ook de Santo Boma-gevangenis doelwit zijn. Op de scholen en de universiteit is de beveiliging aangescherpt.