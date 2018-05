Belgische man met syndroom van Down op lijst verkiezingen

De Belgische politieke partij Groen heeft een jongen met het syndroom van Down op de kandidatenlijst gezet voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge. De 18-jarige Tane Depuydt staat op plek zestien en wil vanaf die plek in de gemeenteraad komen.

"Ik wil de politiek in, net als mijn vader", zei hij tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad. "En voor Groen, want we hebben meer natuur nodig." Hij is van plan het serieus aan te pakken, met affiches, posters en een eigen website. "Het komt er allemaal."

De lokale afdeling van de partij zegt dat er geen sprake is van een verkiezingsstunt. "Wij willen Tane deze kans geven", zegt de voorzitter in de krant. "Tane is al een hele tijd actief bij onze jongerenafdeling en heeft zelf aangeboden om mee te doen."