Wekdienst 25/5: nieuwe onthullingen MH17 en privacywet van kracht

Ga je op pad? Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Europese privacywet - nog niet iedereen is er klaar voor - maar vandaag gaat hij toch echt in. Wie door de bomen het bos niet meer ziet, heeft baat bij deze tips.

Bellingcat, het digitale journalistencollectief dat al jaren voorop loopt met onthullingen over MH17 en de Syri├ź-oorlog, komt vandaag met een nieuw rapport over vliegramp MH17.

Misschien gaat het laatste taboe van Ierland vandaag eraan: de abortus. Ieren mogen zich uitlaten over versoepeling van wat de strengste abortuswet is van Europa.

Koning Willem-Alexander komt vandaag terug van zijn staatsbezoek aan Luxemburg en heeft alweer een nieuwe klus op het programma. Hij opent vanmiddag de tentoonstelling Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 in het Groninger Museum.

Wat heb je gemist?

De Noord-Koreaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land nog steeds bereid is tot een ontmoeting met de VS. Hij reageerde op het afzeggen door de Amerikaanse president Trump van een topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die top zou op 12 juni worden gehouden in Singapore. De minister laat in een verklaring de VS nogmaals weten dat Noord-Korea openstaat om problemen op elk gewenst tijdstip en op elke mogelijke manier op te lossen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Blinde en slechtziende kinderen kunnen voor het eerst zelf de Donald Duck lezen. Het bekende stripblad is verschenen in braille. Het weekblad wil op deze manier mensen die blind of slechtziend zijn laten ervaren hoe Donald en de wereld van Duckstad eruitzien.