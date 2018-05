Netflix verslaat Disney als 's werelds waardevolste mediabedrijf

Netflix is sinds gisteren het waardevolste mediabedrijf ter wereld. De streamingdienst passeerde Disney dat jarenlang op één stond.

Het aandeel van Netflix is sinds januari met 70 procent gestegen en stond gisteravond op ruim 352 dollar, omgerekend 300 euro. Daarmee is het bedrijf 153,8 miljard dollar waard, terwijl Disney 152 miljard dollar waard is.

Vorige maand overtrof de streamingdienst opnieuw de verwachtingen van beleggers. In de eerste drie maanden van het jaar kreeg het bedrijf er wereldwijd ruim 7,4 miljoen klanten bij; een miljoen meer dan het zelf had voorspeld. In totaal zijn er nu 125 miljoen abonnees.

