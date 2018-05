Doden bij aanslag met autobom in Benghazi

In de Libische stad Benghazi zijn bij een aanslag met een autobom zeker zeven mensen omgekomen. Minstens twintig mensen raakten gewond, onder wie enkelen zwaargewond.

De explosie was in het centrum, vlak bij het grootste hotel van de stad. Wie er achter de aanslag zit, is niet bekend. In het verleden heeft Islamitische Staat een aantal aanslagen in Libië opgeëist.

Benghazi, de tweede stad van het land, is in handen van strijders van het Libische Nationale Leger (LNL). Dat verjoeg vorig jaar islamisten uit Benghazi, onder wie die van IS en al-Qaida.