Noord-Korea blijft bereid tot gesprek met VS

De Noord-Koreaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land nog steeds bereid is tot een ontmoeting met de VS. Hij reageerde op het afzeggen door de Amerikaanse president Trump van een topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die top zou op 12 juni worden gehouden in Singapore.

"Wij hadden veel waardering voor de pogingen van president Trump die, anders dan zijn voorgangers, plannen had om een historische top tussen Noord-Korea en de VS te realiseren", staat in een verklaring van de vice-minister. Die verklaring is uitgegeven door het Noord-Koreaanse staatspersbureau.

Hij laat in de verklaring de VS nogmaals weten dat Noord-Korea openstaat om problemen op elk gewenst tijdstip en op elke mogelijke manier op te lossen.