'Essalam-moskee in Rotterdam lijkt niet vanuit buitenland te zijn beïnvloed'

Het lijkt er niet op dat de Rotterdamse Essalam-moskee direct vanuit het buitenland is beïnvloed. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het conflict binnen de moskee lijkt volgens het ministerie vooral intern te zijn.

Begin april schreef NRC dat de geldschieter achter de moskee, de Al Maktoum Foundation, in 2017 bepaalde wie er in de moskee mocht preken. Die stichting heeft banden met het koningshuis van Dubai. Eind maart werden alle medewerkers van de moskee ontslagen, nadat de Al Maktoum Foundation de financiering had stopgezet vanwege een conflict met moskeegangers die in het bestuur van het gebedshuis wilden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is naar aanleiding van de berichtgeving in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam. Op basis van de uitleg van de gemeente heeft het ministerie vastgesteld dat er "geen serieuze indicaties lijken te zijn van inhoudelijke bemoeienis".

Afhankelijkheid maakt kwetsbaar

Volgens het ministerie kan in algemene zin wel worden gezegd dat een grote financiële afhankelijkheid kwetsbaarheid met zich meebrengt. De afhankelijkheid kan het moeilijk maken om inhoudelijke beïnvloeding tegen te houden, maar in Rotterdam lijkt daar volgens minister Koolmees geen sprake van.

Het ministerie schrijft dat buitenlandse financiering van politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties is toegestaan in Nederland. Wel moet worden voorkomen dat er via die geldstromen misbruik kan worden gemaakt van Nederlandse vrijheden.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming werkt aan een regeling waarmee de geldstromen naar maatschappelijke organisaties transparanter moeten worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt of geldstromen uit onvrije landen kunnen worden beperkt.

Nieuwsuur en NRC onderzochten de financiering van islamitische organisaties in Nederland en ontdekten dat zeker dertig organisaties financiering hebben aangevraagd in Golfstaten. Meer over dat onderzoek hier.