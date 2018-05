'Harvey Weinstein gaat zich aangeven bij politie'

Filmproducent Harvey Weinstein gaat zichzelf morgen aangeven bij de politie in New York. Dat melden Amerikaanse media. Volgens The New York Times staat de politie op het punt om Weinstein op te pakken, en kiest die nu eieren voor zijn geld door zichzelf aan te geven.

De krant baseert zich op twee bronnen bij de New Yorkse politie. Weinsteins advocaat wil niet reageren op het nieuws. Weinstein wordt door meer dan zeventig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag.

Hollywoodtycoon

De 66-jarige Weinstein was decennialang een van de machtigste mannen in Hollywood. In de jaren 90 kende hij als producent grote successen met films als Pulp Fiction (1994) en Shakespeare in Love (1998).

In oktober vorig jaar onthulde The New York Times dat Weinstein zijn slachtoffers decennialang zwijggeld zou hebben betaald. Als vrouwen uit de school wilden klappen, dreigde Weinstein hun loopbaan te ruïneren. Bekende actrices zoals Rose McGowan en Ashley Judd deden in de krant hun verhaal over de misdragingen van de producent.

Na de publicatie bood Weinstein in een open brief zijn excuses aan en liet hij weten in therapie te gaan om zijn "demonen" te confronteren. Hij bestempelde de losse cultuur uit de jaren 60 en 70 waarin hij opgroeide als filmproducent als reden voor zijn wangedrag. Hij zou naar eigen zeggen nooit zonder toestemming seks hebben gehad met de vrouwen.

Metoo

Na zijn open brief werd Weinstein in oktober ontslagen door zijn bedrijf The Weinstein Company. Daarna stapelden de beschuldigingen aan zijn adres zich op. Actrices als Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rosanna Arquette zeiden seksueel te zijn geïntimideerd door Weinstein.

De zaak-Weinstein bleek het begin van de metoo-beweging, die een brede, maatschappelijke discussie over seksuele intimidatie op gang bracht en internationaal leidde tot vele beschuldigingen en aangiften.