Acties aangekondigd in ziekenhuizen Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Personeel van drie ziekenhuizen in Noord-Nederland gaat actievoeren. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst met de vakbonden in Borger.

De werknemers van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal willen onder meer duidelijkheid over een aangekondigde reorganisatie die honderd banen kost.

Ook wil het personeel, dat valt onder de Treant Zorggroep, meer duidelijkheid over de aangekondigde samenvoeging van verloskunde en acute kindergeneeskunde in Emmen, waardoor die afdelingen verdwijnen uit de andere twee ziekenhuizen. Het is volgens de werknemers niet duidelijk wat die ingreep zal betekenen voor het personeel. "We geloven niet dat er in Emmen werk is voor alle collega's die daar nu mee bezig zijn", aldus een werkneemster.

Patiƫntvriendelijke acties

Hoe de acties eruit gaan zien, wil Harma Schrage van vakbond FNV Zorg & Welzijn nog niet kwijt. "We willen Treant niet op voorhand wijzer maken, maar het zullen acties zijn die gelijktijdig in de drie ziekenhuizen plaatshebben. Het worden acties waar de patiƫnt geen last van zal hebben", zegt ze tegen RTV Drenthe.

Wanneer de actie zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Angstcultuur

De personeelsleden die bij de actiebijeenkomst aanwezig waren, wilden na afloop niet voor microfoon of camera te reageren. "Je mag wel spreken van een angstcultuur", is de conclusie van Hillebrandt Aardema van vakbond CNV.

Personeelsleden vertellen ook dat ze door leidinggevenden van Treant worden aangesproken op het delen van berichten over Treant op bijvoorbeeld Facebook. "Daar zijn meerdere collega's voor op het matje geroepen, terwijl mensen gewoon hun verhaal kwijt willen", zegt een vrouw.

De vier vakbonden die de bijeenkomst in Borger hadden georganiseerd, willen snel met de raad van bestuur van Treant in gesprek over de aangekondigde maatregelen en de angstcultuur.