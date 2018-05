Britse minister Johnson 18 minuten in gesprek met neppremier

De zogenaamde Armeense premier zei onder meer dat hij op bezoek ging bij de Russische president Poetin en zei dat hij hoopte dat hij niet vergiftigd zou worden met zenuwgas. Dat was een verwijzing naar de aanval op de Russische ex-spion Skripal in maart dit jaar. In het gesprek laat Johnson zich ook verleiden om te zeggen dat Poetin wist van de vergiftiging van Skripal.

Johnson zei verder dat hij graag naar Armeniƫ zou komen om te praten over de ervaring van dat land met zenuwgas. In het telefoontje hadden de twee het verder over Russische oligarchen die in Londen wonen en over een beledigend gedicht dat Johnson ooit schreef over de Turkse president Erdogan.

Het Britse ministerie voor Buitenlandse Zaken zei dat het snel duidelijk werd dat Johnson niet werkelijk de Armeense premier aan de lijn had. Het ministerie noemt de grap kinderachtig.

Onderminister Alan Duncan zei: "Als ze probeerden ons voor gek te zetten, dan is dat misgelopen. Nu weten we dat de Russen nog flauwer zijn dan we al dachten."

Waarom Johnson pas na achttien minuten ophangt, wordt niet duidelijk.