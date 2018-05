'Brad Pitt dreigde Weinstein te vermoorden'

"Ik vermoord je als je haar ooit nog ongemakkelijk laat voelen." Met die woorden heeft wereldster Brad Pitt korte metten gemaakt met de ongewenste avances van gevallen Hollywoodtycoon Harvey Weinstein aan het adres van Gwyneth Paltrow, zijn toenmalige vriendin.

De destijds 22-jarige Paltrow stond aan het begin van haar acteercarrière toen Weinstein haar ongewenst seksueel benaderde. Dat Paltrow was lastiggevallen door Weinstein had zij al eerder bekendgemaakt. Zij was een van de ruim honderd actrices die het wangedrag van de filmproducent eind vorig jaar aan de kaak stelde. In een uitzending van de Amerikaanse radiozender Sirius XM vertelt Paltrow over het ingrijpen van Pitt.

Massage

Bij Paltrow liep het met een sisser af, door haar eigen assertieve reactie op Weinstein. Ze werd uitgenodigd in zijn hotelkamer, kort nadat zij van hem een hoofdrol had gekregen in de film Emma (1996).

Weinstein vroeg haar om een massage, een tactiek die hij volgens vele getuigenissen vaker gebruikte om intimiteit met vrouwen af te dwingen. Paltrow weigerde, waarop Weinstein naar haar schreeuwde en dreigde haar carrière kapot te maken.

Paltrow spreekt haar dank uit voor Pitt, die volgens haar zijn bekendheid inzette om haar te beschermen. Bij de première van Hamlet op Broadway sprak Pitt Weinstein aan. "Het was alsof hij Weinstein tegen de muur gooide met zijn energie. Het was fantastisch. Hij beschermde me met zijn faam en kracht toen ik dat allemaal nog niet had."

De affaire rondom Weinstein was het startschot van de #MeToo-affaire, die seksueel wangedrag wereldwijd aan het licht bracht.