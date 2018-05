Zembla-journalist niet vervolgd om ziekenhuisrel

Zembla-journalist Ton van der Ham wordt niet vervolgd voor het zonder toestemming verblijven in het UMC Utrecht. Het OM heeft besloten de zaak "op diverse gronden" te seponeren.

Zo zou Van der Ham niet bewust de huisregels hebben overtreden van het ziekenhuis door in de gang te filmen. De journalist was in het ziekenhuis voor een lezing van Adrienne Cullen, een patiƫnt die ongeneeslijk ziek werd door een medische fout en daarna een zwijgcontract kreeg voorgelegd. Van der Ham mocht de lezing niet bijwonen, maar had wel toestemming daarna Cullen te interviewen. Toen er applaus klonk vanuit de zaal, dacht Van der Ham dat de lezing was afgelopen.

Vervolgens maakte Van der Ham zich volgens de officier wel schuldig aan lokaalvredebreuk - oftewel het zonder toestemming verblijven in een openbaar gebouw - toen hij het ziekenhuis na herhaaldelijke verzoeken niet wilde verlaten. Maar de daaropvolgende aanhouding was volgens het OM "onnodig" vanwege het relatief lichte vergrijp waaraan Van der Ham zich schuldig maakte in combinatie met het gegeven dat hij als journalist al in zijn "recht op informatievoorziening" was beperkt omdat hij niet in de zaal aanwezig mocht zijn.

Het OM vond overigens niet dat de beveiligers Van der Ham te hardhandig uit het ziekenhuis hebben verwijderd. "Een minder ingrijpende manier om te zorgen dat hij zou meelopen, was niet mogelijk."

Toegangsverbod

Gisteren kwam het UMC Utrecht terug van het toegangsverbod van een jaar dat aan Van der Ham was opgelegd. Door de ophef rond de zaak was volgens het ziekenhuis ongewenst de indruk ontstaan dat het ziekenhuis de persvrijheid heeft willen beteugelen. "Het UMC wil een toegankelijke, open organisatie zijn, ook voor de pers", schreef het ziekenhuis in een verklaring.

BNNVARA, de omroep waarvoor Van der Ham werkt, spande vanwege het toegangsverbod een kort geding aan tegen het ziekenhuis. Het UMC laat weten dat de omroep en de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn uitgenodigd voor een gesprek.