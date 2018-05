Grapperhaus: passage in schikking met Rabo ongelukkig

Minister Grapperhaus vindt achteraf een passage in de schikking tussen het Openbaar Ministerie en de Rabobank uit 2013 ongelukkig geformuleerd. De bank betaalde destijds voor het jarenlang manipuleren van de zogenoemde libor-rente een schikking van 774 miljoen euro om strafvervolging te voorkomen.

Het tv-programma Zembla besteedde drie maanden geleden aandacht aan deze en andere schikkingen, waarmee veel geld is gemoeid.

Bank erkent geen schuld

In de overeenkomst tussen het OM en de Rabobank stond onder meer dat de bank geen schuld erkent aan strafbare feiten. In antwoord op Kamervragen van D66, CDA, GroenLinks en SP noemt Grapperhaus het een cruciale voorwaarde voor het OM om een "hoge transactie" aan te bieden dat de verdachte de geconstateerde feiten erkent.

Volgens de minister zou een passage waarin het strafbare feit wordt ontkend nu niet meer in een schikkingsovereenkomst worden opgenomen.

Individuele medewerkers niet vervolgd

Zembla meldde ook dat het OM in de schikking met Rabobank heeft toegezegd geen vervolging in te stellen tegen individuele medewerkers van de bank. Grapperhaus schrijft daarover aan de Kamer dat het OM al vóór de schikking een afzonderlijk besluit heeft genomen over het niet vervolgen van de medewerkers.

De minister vindt verder dat het persbericht van het OM over de Rabo-zaak wel erg summier was, maar dat de regels correct zijn nageleefd.

Met rechtszitting geen beter resultaat

Uit de uitzending kwam een beeld naar voren van grote bedrijven die makkelijk "zaken kunnen doen" met justitie om vervolging te voorkomen. Grapperhaus schrijft dat hij de kritiek op het beleid rond grote schikkingen serieus neemt en dat de praktijk tegen het licht wordt gehouden.

Maar hij benadrukt ook dat met een rechtszitting vaak geen beter resultaat kan worden bereikt dan met een schikking. Bij schikkingen voor grote bedragen gaat het dikwijls om rechtspersonen (organisaties) en die kunnen geen gevangenisstraf krijgen. Door een schikking aan te bieden, kunnen hoge "boetes" worden opgelegd en bovendien kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat een organisatie bepaalde maatregelen neemt om nieuwe strafbare feiten te voorkomen.

In de vragen ging het ook over een schikking met autobedrijf Pon. Omdat Grapperhaus als advocaat bij die zaak betrokken was, zijn de antwoorden mede ondertekend door minister Dekker.