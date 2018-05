Verkracht in ruil voor eten: 'Wees niet bang, ik zorg voor je'

Gerechtigheid

Duizenden vrouwen ondergingen hetzelfde lot in kampen voor ontheemden, staat in een rapport van Amnesty International. De organisatie sprak met honderden Nigeriaanse vrouwen over een periode van twee jaar, vertelt Amnesty-onderzoeker Aster van Kregten in het NOS Radio 1 Journaal.

"De vrouwen die we voor dit rapport spraken waren heel duidelijk: we hebben onze huizen verloren, onze kinderen en onze mannen. We hebben niks meer en wat we nu willen is gerechtigheid. Bij de presentatie van ons rapport zijn er ook vrouwen die zelf de pers te woord willen staan."

In verband met de veiligheid van de vrouwen zijn hun namen in het rapport gefingeerd. Dat geldt ook voor de namen bij de quotes in dit verhaal.