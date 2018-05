Ruim 500 kilo cocaïne gevonden tussen de ananassen

In een loods van een distributiecentrum in 's-Gravenzande is 500 kilo cocaïne ontdekt in een partij ananassen. De vondst was twee weken geleden, maar is vandaag pas bekendgemaakt.

De politie was de drugssmokkel al langere tijd op het spoor. Omdat er geweld dreigde werd er ingegrepen. De drugscriminelen wilden personeel van het distributiecentrum vastbinden om vervolgens de drugs weg te halen, meldt Omroep West.

'Je weet dat hij niet weg kan zijn'

Vijf verdachten zijn opgepakt. Vier werden van hen werden aangehouden in een auto in Naaldwijk. De vijfde werd uiteindelijk gepakt in het distributiecentrum. Hij zat op het uitgestrekte terrein in een koelcel.

"Je weet dat hij niet weg kan zijn, het is stukje voor stukje afzoeken," zei de leider van de recherche Harskamp. "Dan vind je hem uiteindelijk en dan is dat toch wel leuk. Hij had het koud, het was daar maar 6 graden."