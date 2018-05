Excuses politie Milwaukee voor taseren NBA-speler

Morales zei dat het hem speet dat de ontmoeting op 26 januari rond 02.00 uur escaleerde. Volgens hem hebben de agenten niet juist gehandeld en zijn er disciplinaire maatregelen genomen na een intern onderzoek.

De basketballer is van plan om het korps voor de rechter te slepen. Brown heeft korte tijd vastgezeten na het incident, maar hem werd uiteindelijk niets ten laste gelegd. "De manier waarop de politie mij heeft behandeld, was verkeerd en zou niemand moeten overkomen", liet Brown in een verklaring weten.

Volgens hem had het incident moeten worden afgedaan met een simpele verkeersboete. In plaats daarvan was er sprake van intimidatie door de politie en onrechtmatig gebruik van geweld, zegt Brown. De NBA-speler zegt op te komen tegen het politiegeweld waar de zwarte gemeenschap mee te maken heeft en refereert daarbij aan andere zwarte mannen, die hun confrontatie met agenten niet meer kunnen navertellen.

Racisme en machtsmisbruik

In al die gevallen was er volgens Brown sprake van racisme en machtsmisbruik en werden de betrokkenen niet ter verantwoording geroepen. Vooral dat laatste is een klap in het gezicht van nabestaanden en de getroffen gemeenschappen. Ook zijn team bracht een verklaring uit waarin de acties van de agenten beschamend en onvergeeflijk worden genoemd.

Het is niet de eerste keer dat de politie in de stad, zo'n 150 kilometer boven Chicago, in opspraak komt voor de manier waarop een zwarte man wordt behandeld. In 2016 bijvoorbeeld braken er rellen uit nadat agenten Sylville Smith hadden doodgeschoten. Vorig jaar betaalde het korps 2,3 miljoen dollar om een zaak af te doen waarbij een agent 14 keer op een verwarde zwarte man schoot, volgens de politiemedewerker uit zelfverdediging.