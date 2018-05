Premier Rutte morgen terug uit India voor kabinetsberaad MH17

Premier Rutte komt eerder terug van een handelsmissie in India voor kabinetsoverleg over de laatste onderzoeksresultaten over het neerhalen van de MH17. Hij vliegt komende nacht terug.

Het JIT, het Joint Investigation Team van de betrokken landen, heeft bekendgemaakt dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald afkomstig was van de 53e brigade van het Russische leger uit Koersk.

"Een belangrijke ontwikkeling en ik heb daarom besloten terug te keren naar Nederland omdat ik morgen zelf de ministerraad wil voorzitten waarin dit besproken zal worden", laat Rutte op Facebook weten.

Rutte noemt het voor de nabestaanden opnieuw een moeilijke dag.

PVV-leider Wilders zegt naar aanleiding van de resultaten van vandaag dat Rusland volledige medewerking moet verlenen en geen zaken mag achterhouden: "Iedereen dient aan het onderzoek mee te werken. Ook Rusland."