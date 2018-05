ABN Amro is getroffen door een DDoS-aanval. De bank waarschuwt op Twitter dat internetbankieren, mobiel bankieren, de website en iDeal tijdelijk niet of heel traag werken en biedt klanten excuses aan.

Bij een DDoS-aanval wordt een website bestookt met data, zodat de server overbelast raakt.

De bank zegt dat er geen sprake is van een hack en dat de beveiliging van gegevens niet in het geding is.