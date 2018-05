Slagers proberen hun vak 'weer sexy te maken'

Volgens voedsel-trendwatcher (en ook slagersdochter) Anneke Ammerlaan vinden jongeren het slagersambacht 'niet sexy' en dat leidt ertoe dat opvolging schaars is. Slagers staan dag in dag uit in de winkel vlees te snijden om ervoor te zorgen dat klanten de mooiste stukken mee naar huis kunnen nemen. "Het is hard werken in een omgeving die niet lekker warm is."

Maar dat is niet het enige probleem. Ook het imago van vlees eten is in de loop van de jaren verslechterd. Megastallen, vleesschandalen, kilo-knallers, allemaal dragen ze eraan bij dat consumenten anders naar vlees zijn gaan kijken. "Vlees was vroeger luxe", vertelt Ammerlaan. "Op een gegeven moment wilden mensen iedere dag vlees eten, dus moest het goedkoper en werd het massaler."

Dat maakt het vak niet aantrekkelijker, zegt Ammerlaan. "Dat heeft voor een deel ook te maken met het onbekende van slager zijn. Mensen weten niet hoe het eraan toegaat." Achter dat ene karbonaadje zit een hele geschiedenis. Van varken, tot slacht, tot het uitsnijden van het vlees. "Consumenten staan nu te ver van het stukje vlees af."

Boerenkool en nasi weg

Of de Dag van de Slager daar veel verandering in kan brengen, weet Ammerlaan niet. "Alle beetjes helpen natuurlijk, maar ik denk dat slagers vooral terug moeten naar het vlees." Ze doelt op de boerenkoolstamppot en nasi die nu ook in de vitrine ligt. "Hou het zo puur en begrijpelijk mogelijk."

Haar advies aan slagers is om zich eens te verdiepen in voedseltrends en ook te accepteren dat de voedselcultuur verandert. "Mensen eten steeds minder vlees en het is vaak niet meer het belangrijkste onderdeel van de maaltijd. Ga daarmee aan de slag." Slagers moeten volgens haar iets toe kunnen voegen voor de klant.

De opleidingen spelen volgens de trendwatcher ook een belangrijke rol in het aantrekkelijker maken van het vak. Nu is er veel te veel theorie, zegt ze. "Vroeger leerde je slager worden in de slagerij. Nu hebben de leerlingen zo veel andere vakken, terwijl je juist in de praktijk leert met vlees omgaan."

De branche richt zich nu op zij-instromers met een nieuwe opleiding. Daarmee kunnen mensen die opgeleid zijn voor een heel ander beroep toch slager worden.