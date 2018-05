Amsterdam moet groener, de toeristenbelasting gaat omhoog

De nieuwe coalitie van Groen Links, SP, PvdA en D66 die Amsterdam gaat besturen heeft zijn akkoord gepresenteerd. Het motto is "Een nieuwe lente, een nieuw geluid", ontleend aan het bekende episch gedicht Mei van de socialistische dichter Herman Gorter. GroenLinks-leider en aankomend wethouder Rutger Groot Wassink had van tevoren "een kneiter-links akkoord" beloofd.

Het college van acht wethouders wil de stad groener en duurzamer maken en de auto terugdringen, in elk geval in de binnenstad.

Daar gaan bezoekers voor een uur parkeren tot 7,50 euro betalen. De tarieven voor bewonersvergunningen gaan niet omhoog. Tot 2025 verdwijnen er tussen de 7000 en 10.000 parkeerplaatsen en er zal onderzocht worden of de grachtengordel autovrij kan worden. In woonstraten gaat de maximumsnelheid zoveel mogelijk naar 30 kilometer per uur.

Het bestuur wil 150 miljoen euro reserveren om Amsterdam de komende vier jaar versneld aardgasvrij te maken. Dat moet in 2040 gerealiseerd zijn, tien jaar eerder dan eerst de bedoeling was. Er moet verder een einde komen aan de kolenoverslag in de haven en de toepassing van zonne-energie moet flink worden gestimuleerd.

Woonplicht

Veel huizenbezitters in Amsterdam zijn erfpachters en voor hen is er goed nieuws: als ze overstappen op de nieuwe regeling die voorziet in eeuwigdurende erfpacht krijgen ze tien procent korting. Lokale belastingen gaan omhoog, zoals de onroerendezaakbelasting met 2 procent. Het aantal huizen dat jaarlijks gebouwd moet worden gaat flink omhoog: van 5000 naar 7500. 2500 woningen daarvan zijn bedoeld voor de sociale verhuur.

Beleggers en pandjesbazen worden aangepakt: voor zover mogelijk komt er een woonplicht voor nieuwbouwwoningen, dat wil zeggen dat iemand die een huis koopt daar ook echt zijn intrek moet nemen. Het nieuwe college wil dat beleggers alleen nog betaalbare huren voor hun woningen kunnen vragen door dat in het bestemmingsplan vast te leggen.

Verder gaat de toeristenbelasting omhoog van 6 naar 7 procent en komt er 24 uur per dag opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook komt er een plek waar 500 mensen zonder geldige papieren tot anderhalf jaar kunnen verblijven, waarbij ze begeleid worden om weer perspectief te creƫren. Dat kan overigens ook betekenen dat ze terug moeten naar hun land van herkomst.

Mensen zonder werk moeten worden geholpen met gesubsidieerde banen. Er komt geen verplichte tegenprestatie voor de bijstand.