Invallen en huiszoekingen in Barcelona, tientallen arrestaties verwacht

Honderden politieagenten doen sinds het begin van deze week invallen en huiszoekingen in Barcelona. Er zijn verdenkingen dat er 10 miljoen euro aan subsidiegeld is weggesluisd om het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië te financieren, dat vorig jaar oktober werd gehouden.

Volgens de Spaanse regering was die volksraadpleging illegaal en waren de subsidies eigenlijk bedoeld voor andere doeleinden, zoals het financieren van projecten in ontwikkelingslanden. Maar de organisatoren van het referendum zouden het geld onder meer hebben gebruikt om de reis- en verblijfskosten van de internationale waarnemers die erbij aanwezig waren te betalen.

Verwacht wordt dat er tientallen mensen worden opgepakt, onder wie een Catalaans parlementslid. Ook zijn er verdachten uit de directe omgeving van de nieuwe regiopresident van Catalonië, Quim Torra, meldt de krant El País. Het zou vooral gaan om leidinggevenden van Catalaanse bestuurlijke instellingen. Het aantal politiemensen dat aan de operatie deelneemt is zo groot, dat er ook agenten uit Madrid aan meedoen.

Er lopen verschillende onderzoeken tegen de organisatoren van het referendum. De Spaanse justitie maakt veel werk van het verzamelen van bewijsmateriaal tegen hen.