Kushner heeft na meer dan een jaar zijn 'security clearance'

Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump en een van zijn belangrijkste adviseurs, heeft na meer dan een jaar zijn security clearance binnen. Die machtiging is nodig om toegang te krijgen tot staatsgeheime informatie en wordt pas verkregen nadat iemands achtergrond grondig is uitgeplozen door de FBI.

Kushner is onder meer verantwoordelijk voor het vredesproces in het Midden-Oosten en werkte net als veel anderen in het Witte Huis met een tijdelijke machtiging. In februari werden de regels aangescherpt. In afwachting van het afronden van zijn antecedentenonderzoek verloor hij de toegang tot onder meer de dagelijkse, topgeheime veiligheidsbriefings van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Daarna werd volop gespeculeerd of Kushner een veiligheidsrisco vormde, mede omdat speciaal aanklager en oud-FBI-topman Robert Mueller ook geïnteresseerd was naar de contacten tussen Kushner en hooggeplaatste Russen. Mueller onderzoekt of leden van Trumps campagneteam met het Kremlin hebben samengewerkt om de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Kushner vergat bij zijn aanvraag voor een security clearance in eerste instantie veel contacten met buitenlandse connecties te melden, onder wie drie hooggeplaatste Russen.

Vizier Mueller

Dat Kushner nu toch een permanente machtiging krijgt, wijst er volgens Amerikaanse media op dat hij waarschijnlijk niet meer in het vizier is bij Mueller. Volgens veiligheidsexperts is het onwaarschijnlijk dat iemand die verdacht wordt van een misdrijf een permanente machtiging krijgt die toegang geeft tot de grootste geheimen van de VS.

Kushner sprak vorige maand voor de tweede keer urenlang met onderzoekers van Mueller. Volgens Kushners advocaat ging het daarbij onder meer over ontmoetingen met buitenlandse vertegenwoordigers in de periode tussen de verkiezingen in november 2016 en de inauguratie van Trump in januari vorig jaar. Ook is het ontslag van FBI-directeur James Comey door president Trump aan de orde geweest.