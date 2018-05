Wekdienst 24/5: persconferentie MH17 en slagers in het zonnetje

En dan nog even dit:

In de bossen bij het West-Franse plaatsje Surin heeft de politie een voormalige Britse militair opgepakt die zich daar vijf maanden lang had verschanst. De 51-jarige man had zich verstopt nadat hij tot 15 maanden cel was veroordeeld voor zo'n veertig inbraken in de omgeving van het plaatsje. Volgens de omroep France 3 bivakkeerde hij vijf maanden lang in een gecamoufleerde tent, helemaal verstopt tussen de bossen en takken. Tussen zijn verblijf in de bossen door, ging de oud-militair rustig door met zijn rooftocht.