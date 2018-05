Dekker coulant met nieuwe privacywet voor kleine clubs

Kleine Nederlandse organisaties hoeven niet bang te zijn dat ze snel boetes krijgen als ze persoonlijke gegevens nog niet goed hebben beschermd. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat hij in het begin schappelijk wil omgaan met de nieuwe Europese privacywet, die morgen ingaat.

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), houdt in dat in alle Europese landen bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties zorgvuldiger moeten omgaan met de privégegevens van hun medewerkers, klanten of leden. "Alle organisaties, dus ook voetbalclubs, scholen of zorginstellingen moeten zorgen dat ze persoonlijke gegevens veilig bewaren en er veilig mee omgaan. Het mag niet in verkeerde handen komen", zegt Dekker.