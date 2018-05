Woonboerderij brandt af in Schimmert

Een grote brand in Schimmert in Limburg heeft vannacht een woonboerderij en twee loodsen in de as gelegd. Bij de brand vielen geen gewonden.

De brand ontstond gisteravond rond half 10 in de accu van een scootmobiel en verspreidde zich snel, onder meer door het ontploffen van gasflessen. Volgens de brandweer zijn naastgelegen schuren en woningen behouden gebleven. Ook een grotere loods achter de brandende loods kon gered worden. In de wijde omgeving hadden mensen last van de rook.

Vlodrop

Ook in Vlodrop, elders in Limburg, brak gisteravond brand uit. In een woonboerderij in de kern van het dorp was sprake van een grote brand, meldt De Limburger. Volgens omwonenden woonde er niemand meer in het huis en had het pand de afgelopen jaren verschillende functies.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee andere huizen, al liepen deze wel rook- en waterschade op. Ook bij deze brand raakte niemand gewond.