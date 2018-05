Twee doden bij botsing tussen vrachtwagen en trein Italië

Bij een botsing tussen een trein en een vrachtwagen in de buurt van de Italiaanse stad Turijn zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om de machinist en een passagier van de trein. Zeker achttien anderen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde toen een regionale trein bij een spoorwegovergang botste op een vrachtwagen, die door nog onbekende oorzaak op het spoor was beland. Het gaat volgens het Italiaanse persbureau ANSA om een vrachtwagen met kentekenplaten uit Litouwen, die onderweg was naar een distributiecentrum in de buurt. Door de botsing ontspoorden drie wagons van de trein.

De vrachtwagen uit Litouwen reed volgens de regionale spoorwegmaatschappij door de spoorbomen heen, die prima werkten. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers zoeken nog naar meer slachtoffers.