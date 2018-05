Amnesty: duizenden vrouwen en meisjes verkracht door leger Nigeria

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat duizenden vrouwen en meisjes in Nigeria zijn verkracht door leden van het regeringsleger. Dat gebeurde volgens Amnesty in afgelegen kampen, waar zowel Nigeriaanse militairen als leden van een militie waar het leger mee samenwerkt de vrouwen naartoe brachten.

In het rapport They betrayed us beschrijft Amnesty hoe vrouwen en meisjes in de afgelegen kampen zijn verkracht, soms in ruil voor voedsel. Het gaat om vrouwen en meisjes die eerst leefden in dorpen die in handen waren van de islamitische terreurbeweging Boko Haram, maar vervolgens door het Nigeriaanse leger werden heroverd. Veel bewoners werden gedwongen om naar de kampen te gaan.

Amper voedsel

De bewoners van de kampen in Nigeria hadden meer dan een jaar amper voedsel, van begin 2015 tot midden 2016. Pas toen kwam humanitaire hulp op gang. Honderden, maar mogelijk zelfs duizenden mensen stierven in het Bama Hospital-kamp. Op satellietbeelden is te zien dat de begraafplaats van het kamp zich snel uitbreidde.

De mensen die Amnesty sprak, zeggen dat vijftien tot dertig mensen per dag stierven door honger en ziektes. Ook in andere kampen kwamen dagelijks mensen om het leven. "Mensen sterven, er is altijd een begrafenis, begrafenis, begrafenis. Ik dacht dat het op een dag weleens de mijne zou kunnen zijn", zegt een vrouw in het rapport.

De uitgehongerde vrouwen kregen in die periode voedsel van de militairen en milities, maar moesten daarvoor in ruil seks hebben met mannen. "Een man van de milities bracht me eten", zegt een 20-jarige vrouw in het rapport. "Hij verkrachtte me en zei dat we nu man en vrouw moesten zijn."