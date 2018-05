'Muitende Turkse officier krijgt definitief asiel Griekenland'

Een van de acht Turkse officieren die naar Griekenland waren gevlucht na de mislukte coup in 2016, krijgt definitief asiel. Dat heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald, melden Griekse media.

De uitspraak is waarschijnlijk een voorbode voor het verloop van de procedure tegen de zeven andere officieren. Uitlevering van de acht officieren werd al eerder geblokkeerd door het Griekse hof.

De Turkse president Erdogan heeft herhaaldelijk gevraagd om uitlevering van de acht mannen, die volgens Ankara betrokken waren bij de poging zijn regering omver te werpen. In Turkije zijn de militairen al schuldig bevonden aan hoogverraad.

Moeizame relatie

Het verblijf van de militairen in Griekenland zet de toch al moeizame diplomatieke verhoudingen tussen Turkije en Griekenland onder druk. Ook Griekenland zit daarom in zijn maag met de officieren en wilde de mannen uitleveren. Maar het Griekse Hof ging daar voor liggen: de rechter acht het aannemelijk dat de mannen in Turkije een oneerlijk proces wacht en worden gemarteld.

Turkije heeft twee Griekse soldaten in hechtenis. Erdogan wil hen uitruilen met de acht dissidenten, die overigens zelf zeggen dat zij niets te maken hebben met de coup.