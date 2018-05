Celstraf geëist tegen rellende Utrechtsupporter bij bekerfinale 2016

Justitie heeft vier maanden celstraf geëist tegen een FC Utrechtsupporter die betrokken zou zijn bij rellen rond de bekerfinale tegen Feyenoord in 2016. De 31-jarige man heeft volgens het Openbaar Ministerie brandende fakkels gegooid naar Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer.

De man, die in Rotterdam woont, zegt dat hij niet de bedoeling had om Vermeer te raken. "Ik gooide met een lullig boogje en hij stond op de rand van het strafschopgebied." Op camerabeelden is wel te zien dat de man gooit, maar niet hoe ver Vermeer daarvandaan stond.

Justitie denkt dat de man onder invloed was van drank en drugs. Dat zou voor veel FC Utrechtfans hebben gegolden die dag. De officier van justitie citeerde een ervaren ME'er die ook lesgeeft op de politie-academie over dit soort geweld. "Hij zei dat hij zo'n opgefokte sfeer onder de Utrecht-aanhang zelden had gezien. Het gebruik van drank en drugs maakte hij op uit hun bloeddoorlopen ogen en grote pupillen."

Ook werkstraf geëist

Behalve de fakkelgooier stonden nog acht FC Utrechtfans voor de rechter. Zij zouden geweld hebben gebruikt tegen Feyenoordsupporters, stewards, de politie én de eigen aanhang. De strafeisen varieerden van kortere celstraffen tot taakstraffen, meldt RTV Rijnmond.

Donderdag staan drie Feyenoordaanhangers terecht. Ook zij zouden geweld hebben gebruikt tijdens de bekerfinale. De rechtbank doet in alle zaken op 8 juni uitspraak.

Alle verdachten hebben van de KNVB al een stadionverbod gekregen.