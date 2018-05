Kinderen leveren oud explosief in bij balie Roermondse jachthaven

Kinderen hebben in Roermond een explosief gevonden dat waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog komt. Ze hebben het projectiel ingeleverd bij de balie van jachthaven Hatenboer.

De granaat is tijdelijk op de stoep bij de jachthaven neergelegd. In de buurt ligt ook een restaurant, maar een woordvoerder van de politie zei tegen 1Limburg dat ontruiming niet nodig is.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief volgens een woordvoerder van de jachthaven aan de Duitse grens tot ontploffing gebracht.

Hoe de kinderen het explosief hebben gevonden weet de politie nog niet precies.