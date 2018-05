'Philip Roth creëerde een nieuw jargon en ontmaskerde de Amerikaanse droom'

Daarnaast wist hij volgens Versluys een heel goed beeld te geven van de samenleving in de Verenigde Staten, tegen de achtergrond van het einde van de vorige eeuw "met het wegvallen van de vaste waarden en het wegkwijnen van religie als ankerpunt. Wat overbleef was een dolende, zoekende, twijfelende mens."

Schone schijn

Ook zijn Joodse achtergrond was een belangrijk thema in zijn literaire werk. "De Joden in het Amerika van na de oorlog, probeerden zo snel en geruisloos mogelijk te integreren. Ze wilden natuurlijk niet tegenkomen wat men in Europa gezien had, namelijk dat ze het zwarte schaap werden", zegt Versluys.

In zijn boeken legde Roth bloot dat dit in feite schone schijn was. "De Joden in Amerika waren in zekere zin model-immigranten. Maar tegelijkertijd waren er ook familievetes, jaloersheid, gierigheid, dus algemene menselijke thema's die het lokale overstijgen."

"Door zijn hele carrière heen heeft hij de hypocrisie van de Amerikaanse droom neergesabeld en het geloof dat men in Amerika vredevol en vreugdevol kan leven, zonder spanning. Een soort idyllisch ideaal, de Amerikaanse droom in al zijn facetten. Hij heeft dat ontmaskerd, door erop te wijzen dat men in Amerika leeft zoals overal elders, namelijk op een tragische manier die eindigt met de dood."