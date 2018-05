@realDonaldTrump mag critici niet meer blokkeren

Een rechter in New York heeft besloten dat president Trump zijn critici op Twitter niet meer mag blokkeren. Het blokkeren is in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet:het recht op meningsuiting, vindt de rechter.

Door het blokkeren zou Trump zich niet aan de grondwet houden. "En niemand staat boven de wet, ook de president niet", aldus de rechter. De president gebruikt zijn Twitter-account namelijk als presidentieel account, niet als een privé-account, en alle tweets zijn daarom onderdeel van een publiek forum. Waarop iedereen mag reageren: of dat nou met kritiek of lof is, zegt de rechter.

De rechtszaak werd aangespannen door het Knight First Amendment Instituut van Columbia University en zeven mensen die daadwerkelijk door Trump geblokkeerd zijn nadat ze kritiek op de Amerikaanse president hadden geleverd.

'Corrupt en incompetent'

Een van de geblokkeerde mensen is schrijver Philip Cohen. Hij reageerde op een van Trumps tweets met een bewerkte foto waarin hij de president een "corrupte incompetente autoritair persoon" noemde.