Brandweer haalt opkomsttijden niet, maar dat heeft nauwelijks gevolgen

In alle veiligheidsregio's behalve één haalt de brandweer de afgesproken opkomsttijd niet, en doet er dus langer over om bij een brand te komen dan was vastgelegd. "Zorgwekkend," noemt minister Grapperhaus de overschrijdingen in een brief aan de Tweede Kamer omdat de tijden wettelijk zijn vastgelegd.

Maar in het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar brandbestrijding in de 25 veiligheidsregio's staat ook dat die afgesproken opkomsttijden lang niet altijd realistisch zijn. De brandweerzorg aan burgers hoeft niet te worden verbeterd, wel moeten de opkomsttijden opnieuw en realistischer worden vastgesteld.

Op die manier kunnen gemeenten beter zien waar de aanrijtijden echt niet kunnen worden gehaald, en voor bepaalde objecten andere maatregelen nemen zoals meer brandpreventie. De minister neemt deze adviezen en aanbevelingen over, maar vindt dat in de tussentijd de brandweerkorpsen wel de huidige regels moeten naleven.

Tekort aan vrijwilligers

Een groter probleem bij de brandbestrijding door de brandweer blijft het tekort aan vrijwilligers. In heel veel kazernes krijgt de brandweer de gaten in het rooster niet vol, zeker niet op impopulaire tijden.

Dit leidt ertoe dat in sommige veiligheidsregio's soms met vier in plaats van zes brandweerlieden wordt uitgerukt, of soms met twee als de brand klein is. Mogelijk leidt dat tot een lichte verslechtering van de brandweerzorg, maar zeker is dat niet, zegt de Inspectie.

Grapperhaus belooft binnenkort met maatregelen te komen om meer vrijwilligers te trekken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Hij doet dat op basis van een belevingsonderzoek dat onlangs is gehouden onder de vrijwilligers.