Ruiten hindoetempel Schilderswijk ingegooid

De ruiten van een hindoetempel in Den Haag zijn vannacht ingegooid. Volgens het bestuur van de stichting uit de Schilderswijk is het gebedshuis bewust het doelwit van vandalen geweest.

In de tempel zijn straatstenen gevonden waarmee twee ramen aan diggelen zijn gegooid. "De daders hebben goed hun best gedaan, want beide ramen hebben dubbelglas", zegt voorzitter Siddarth Ramdhani van de stichting Sanatan Dharm Mahila Samaj. Hij denkt dat de stenen uit de speeltuin aan de overkant van de Mijtensstraat zijn gehaald, zegt hij tegen Omroep West.

Hij legt ook de relatie met de ramadan. Volgens Ramdhani is de hindoetempel al vaker doelwit geweest. "Niet alleen tijdens de ramadan, maar ook tijdens onze eigen religieuze festiviteiten worden wij lastiggevallen door jongeren."

Politieonderzoek

De politie is voorzichtiger. "We zijn op de hoogte van de vernieling en er is aangifte van gedaan. We doen nu onderzoek en hebben nog geen conclusie over daders of motief", zegt een woordvoerder.