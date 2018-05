Witte Bengaalse tijger in China krijgt vijfling

In een dierentuin in China heeft een witte Bengaalse tijger een vijfling gekregen. Dat is bijzonder, meestal krijgt het dier twee of drie kleintjes.

"Tijgers leven normaal heel erg op zichzelf en alleen, maar deze vijfling leeft al samen sinds de geboorte", vertelt een woordvoerder van dierentuin Jinan Wildlife World. "Ze knuffelen en slapen samen. Ze zijn echt heel schattig."