Knops belooft geen gasloos Binnenhof, maar wil zijn best wel doen

Het kabinet belooft niet dat het Binnenhof na de grootschalige renovatie gasloos wordt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat wel en vindt het ongepast als de Haagse historische rijksgebouwen niet duurzaam worden, terwijl het kabinet wel wil dat de Nederlandse huishoudens zoveel mogelijk van het gas afgesloten worden.

Staatssecretaris Knops wil een gasloos Binnenhof alleen niet toezeggen, zo bleek vandaag tijdens een debat over de verbouwing van de Eerste en Tweede Kamer en het ministerie van Algemene Zaken die vanaf 2020 gepland staat.

Te ver

Duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen, driedubbel glas kost namelijk veel geld en de verbouwing moet "sober en duurzaam". Het mag niet meer dan 500 miljoen euro kosten. "Ik ben bereid tot een inspanningsverplichting", zegt Knops. "Maar het gaat me te ver om te zeggen dat het Binnenhof wordt afgekoppeld van het gas. Dat kan niet zomaar."

Zonnepanelen

Knops benadrukt dat het ingewikkeld is om alleen het Binnenhof duurzaam te verbouwen, omdat het om historische panden in een relatief klein gebied. Er wordt wel gedacht aan zonnepanelen en isolatieglas, maar het kan niet overal. Knops overlegt met de gemeente Den Haag en meer partijen om overheidsgebouwen in Den Haag zo duurzaam mogelijk te maken. "Ik ben al bezig. Je moet je niet beperken tot het Binnenhof, maar het in schaalvergroting zoeken."

Kleine nederzetting

Knops wil er geen discussie op "de kleine vierkante meter van maken". De Partij voor de Dieren sprak tijdens het debat de vrees uit dat Nederland over enige tijd gasloos is, behalve een "kleine nederzetting" - het Binnenhof. De staatssecretaris spreekt over een karikatuur. "Je kunt niet zomaar een warmtepomp onder de Eerste Kamer aanleggen. Jet moet wel elke euro zo effectief mogelijk uitgeven."

Deze maand wees minister Ollongren een verzoek van de bouwbranche nog af om het verbod op het bouwen van woningen met een aardgasaansluiting uit te stellen. Dat geldt vanaf 1 juli en is volgens de branche veel te snel. Bouwers vrezen vertragingen en hoge kosten. Ollongren liet weten dat het kabinet vaart wil maken.