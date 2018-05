Slim zoeksysteem voor cold cases, maar actuele zaken krijgen altijd voorrang

Volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse politiebond zijn cold case teams nog steeds maar mager bezet. "Sommige teams bestaan uit twee mensen en een bureautje, waar alleen de binnenkomende tips worden bijgehouden. Dat is doodzonde", zegt Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politiebond.

Los van de grootte van de teams, wordt ook niet altijd prioriteit gegeven aan oude zaken. "Als je in een cold case een serieuze aanwijzing hebt en je wilt verder rechercheren, het NFI inschakelen, observaties doen of telefoontaps plaatsen, dan vallen de teams terug op de gewone capaciteit van de politie." Dan is er dus concurrentie met actuele, lopende onderzoeken en die gaan bijna altijd voor.

Zorgwekkend

Volgens Struijs is het belangrijk om ook prioriteit te geven aan oude zaken. "Voor slachtoffers verjaart een delict nooit. Die mensen zijn nog steeds bezig met iets dat twintig jaar geleden is gebeurd. Daar staat nog steeds een foto van iemand die ze zijn verloren."

Door cold cases op te lossen, lukt het soms ook om iemand alsnog uit de maatschappij te halen. "Neem de zaak Marianne Vaatstra, het is toch zorgwekkend dat zo'n dader nog gewoon rondliep."

Gewelddadige overvallen

Toch gaat het niet overal slecht: "In Rotterdam en Amsterdam zijn de teams redelijk opgetuigd. In Rotterdam bijvoorbeeld bestaat uit het coldcaseteam uit twintig mensen. Ze hebben werk voor honderd man, maar dat is overal zo bij de politie." Sinds 2007 lost de eenheid ieder jaar enkele zaken op.

Wat Struijs betreft wordt meer ingezet op oude zaken. "Coldcaseteams zijn goud waard met alle nieuwe technieken, maar dan moeten ze wel onderzoeken kunnen draaien."

Hij vindt dat de drempel ook best wat omlaag kan. "Coldcaseteams houden zich bijna alleen maar bezig met moord en doodslag, terwijl je bijvoorbeeld ook een hoop gewelddadige overvallen zou kunnen oplossen door nieuwe technieken los te laten op oude sporen. De kleine boef van vroeger is inmiddels misschien wel een hele grote geworden dankzij de opbrengst van bijvoorbeeld overvallen."