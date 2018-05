Hof legt fors hogere celstraf op voor 'horroraanval' op raadslid

Een 44-jarige man uit het Franse Nantes is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel voor poging tot moord op een voormalig raadslid in Zuidoostbeemster, in 2016. Zijn straf valt veel hoger uit dan de eis van tien jaar en de acht jaar celstraf die de rechtbank de man had opgelegd.

Volgens het Amsterdamse hof is er dan ook sprake van "een horrorscenario" met een enorme impact op het slachtoffer, een vrouw van middelbare leeftijd. Ze ondervindt nog altijd fysieke en psychische klachten en heeft haar werk als raadslid moeten opgeven.

Terrein

In mei 2016 bracht de Fransman de nacht door op het terrein van de alleen wonende vrouw, zonder haar medeweten. Zij zag de man 's morgens in haar tuin en sprak hem aan. Hij zei toen naar iemand op zoek te zijn en kwam normaal over.

Maar een paar uur later, toen de vrouw de schuur bij haar woning binnenliep, sloeg de man haar verschillende keren met een campinghamer op haar hoofd. Dat gebeurde met zoveel kracht dat de steel van de hamer brak en de vrouw het bewustzijn verloor.

Ze kwam bij op haar bed in de slaapkamer, terwijl de verdachte naast haar stond. Daar viel hij haar opnieuw aan. Hij stak haar met een heggenschaar en messen in haar borst en hals. Ook werd ze geslagen met een klauwhamer.

Waarschuwen

Zwaargewond wist de vrouw naar buiten te komen en buren te waarschuwen. Dat de vrouw niet aan haar verwondingen is overleden, noemt het hof een wonder.

Volgens het hof staat niet vast dat de Fransman de eerste aanval goed heeft overdacht. Maar dat geldt wel voor de tweede aanval in de slaapkamer. Hij had weg kunnen lopen, stelt het hof, maar dat deed hij niet. Daarom is volgens het hof vastgesteld dat de man opzettelijk en met voorbedachten rade heeft geprobeerd zijn slachtoffer te doden.

Omdat de eis van 10 jaar volgens het hof geen recht doet aan de ernst van de feiten is de man veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van bijna 75.000 euro.