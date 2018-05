Verongelukte Cessna-vliegers mannen van 79 en 60

De twee slachtoffers die gisteren omkwamen bij het vliegtuigongeluk bij Stolwijk, zijn een 60-jarige man uit Leiden en een man van 79 uit Zevenhoven. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het sportvliegtuigje stortte dinsdagochtend neer bij het dorp vlak bij Gouda, kort nadat de Cessna was vertrokken van Rotterdam The Hague Airport. Het toestel had eerst een rij bomen geraakt en verloor daarbij een onderdeel.

De politie meldt aan Omroep West dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk nog maanden kan duren.