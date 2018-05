Choking-challenge: 'Ik wist dat het gevaarlijk was, maar deed het toch'

Zijn zulke uitdagingen eigenlijk populair onder jongeren in Nederland? In een poll van NOS Kort zegt 88 procent van de bijna 10.000 respondenten nooit een gevaarlijke uitdaging te hebben gedaan, 12 procent dus wel.

Een van hen is de 14-jarige Rowan. Hij deed de choking-challenge. "Ik zag het op YouTube en wilde het zelf ook proberen. Ik begon diep te ademen en iemand anders deed het wurgen. Gelukkig stopte hij eerder dan ik wilde, anders was het waarschijnlijk fout gegaan."

Een 12-jarige die anoniem wil blijven, deed hetzelfde. "Ik wist dat het gevaarlijk was, maar deed het toch, omdat ik had verloren met 'latjetrap' bij een potje voetballen. Het duurde 27 seconden, iemand hield zijn handen om mijn nek. Daarna kreeg ik weer adem. Het is heel dom. Ik zou nu ook tegen anderen zeggen: doe het niet! Het kan fataal aflopen."

Veel anderen vertellen dat ze de cinnamon-challenge hebben gedaan. De 12-jarige Nia deed het samen met vriendinnen. "Het deed echt superveel pijn", vertelt ze. De 13-jarige Sanne had dezelfde ervaring. "Mijn vriendinnen stikten er bijna in, ik doe het echt nooit meer!"

Een spoor oversteken

Orthopedagoog Marielle Beckers, zelf moeder van zeven kinderen, zegt dat de challenges niets nieuws onder de zon zijn. "Het is eigenlijk hetzelfde als vroeger. Wij deden ook rare dingen, dan staken we bijvoorbeeld een spoor over, kort voordat de metro eraan kwam. Dat was ook spannend en gevaarlijk."

Dit soort gedrag hoort bij de puberteit: jongeren proberen dingen makkelijk uit en hebben minder inzicht in langetermijngevolgen, legt Beckers uit. Maar er is wel een groot verschil met haar jeugd. "Als het toen zou zijn misgegaan, was er een berichtje in de krant gekomen 'Kind aangereden door metro' en dan wist niemand wat er precies was gebeurd. Nu wordt het breed verspreid op internet. En dan is het vaak zo dat die video's goed aflopen. Want als het misgaat, dan post je hem niet."

"Dus ik denk niet dat het per se meer gebeurt, maar het is zeker wel zichtbaarder dan vroeger." Daardoor worden jongeren die zulke dingen normaal niet zouden doen, misschien wel eerder op ideeƫn gebracht, denkt Beckers.