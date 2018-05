Weggelopen ebolapatiënten Congo dood

Twee ebola-patiënten die waren weggelopen uit een ziekenhuis in de Congolese stad Mbandaka, zijn vandaag dood teruggevonden. Een andere patiënt, die zaterdag het ziekenhuis was ontvlucht, werd diezelfde dag nog levend aangetroffen. De drie patiënten stonden onder quarantaine.

Het hoofd van de missie van Artsen zonder Grenzen in de stad reageerde gelaten op het voorval. Het ziekenhuis is geen gevangenis, zei hij, de patiënten kunnen niet worden opgesloten.

Het bericht over de gevluchte patiënten valt samen met de waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de bestrijding van de hoogst besmettelijke ziekte op een kritiek punt beland is. Het is al de negende keer dat ebola in Congo is uitgebroken.

In de komende weken moet duidelijk worden of de ziekte onder controle kan worden gehouden. Tot dusverre zijn 27 Congolezen aan ebola bezweken. Medici hebben een lijst opgesteld met 628 mensen die contact hebben gehad met ebola-patiënten. Zij en vele duizenden anderen worden ingeënt.