Opnieuw 15 maanden cel voor monstertruckdrama in Haaksbergen

De chauffeur van de monstertruck die tijdens een show in Haaksbergen het publiek in reed, heeft in hoger beroep dezelfde straf gekregen als bij de rechtbank. Hij kreeg 15 maanden cel en mag vijf jaar niet werken als chauffeur.

Bij het ongeluk in 2014 kwamen drie toeschouwers om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Het hof verwijt Mario D. een gebrek aan voertuigcontrole. Hij had nooit richting het publiek mogen rijden. Van een stuntman mag verwacht worden dat hij zo'n risico niet neemt, aldus het hof.

Stukje glas in de motor

De chauffeur ging in hoger beroep omdat hij de straf van de rechtbank te zwaar vond. Hij verklaarde dat er technisch iets mis was met de monstertruck.

Uit onderzoek is gebleken dat er inderdaad een schakelaar loszat. Ook zat er een stukje glas in de motor, maar volgens onderzoekers is het onwaarschijnlijk dat daardoor het gas is blijven hangen.

Ook organisator bestraft

De organisator van het evenement hoorde vandaag ook de uitspraak in hoger beroep. Het hof verwijt Stichting Sterevenementen Haaksbergen onder meer dat het geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor het ongeluk, meldt RTV Oost. Ook was de gemeente niet goed ingelicht over de inhoud van de stunt.

De organisatie kreeg een voorwaardelijke boete van 25.000 euro opgelegd, net als eerder bij de rechtbank.