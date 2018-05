Huiszoeking bij Groningse duikers om spullen uit oorlogswrak

Bij drie leden van duikteam 'De Zeester' in het Groningse Lauwersoog is op verzoek van Duitsland huiszoeking gedaan. Een deurwaarder heeft onder begeleiding van de politie gezocht naar spullen uit een scheepswrak.

Het gaat om voorwerpen van de Duitse kruiser Mainz, die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog met 89 bemanningsleden zonk bij een zeeslag bij Helgoland, in augustus 1914. Ook een restaurant in Lauwersoog is doorzocht, omdat daar opgedoken voorwerpen van de duikclub te zien zijn.

Vergoeding voor paard

Het lukte de Groningse duikclub in 2004 om het wrak te lokaliseren. De duikers namen een telegraaf en richtkijker mee naar boven en kregen later een kanon in handen dat op de kruiser zou hebben gestaan.

Dat kanon ligt op het terrein van duiker Jan Kruizinga. Wat hem betreft mogen de Duitsers de spullen gerust hebben, zegt hij tegen RTV Noord. "Maar ik wil ook graag het paard vergoed hebben dat de Duitsers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog van mijn opa hebben meegenomen."