Seizoenkaarten FC Emmen in no time uitverkocht

De seizoenkaarten van FC Emmen zijn vanochtend in een uur uitverkocht.

Emmen promoveerde zondag als eerste Drentse profclub naar de eredivisie. De verkoop van seizoenkaarten ging rond het middaguur van start. Ruim een uur later waren alle online-kaarten weg. Ook de kassa werd gesloten. Er waren zo'n 4500 tot 5000 seizoenkaarten beschikbaar.

Supporters stonden vanochtend in een lange rij voor het stadion om een seizoenkaart te bemachtigen. De eerste fan zat al in het holst van de nacht voor de kassa. "Het was een kwestie van op tijd eruit en dan hopen dat je vroeg genoeg bent", zegt André Wielens tegen RTV Drenthe.

Wielens is geen successupporter. "Ik ben vanaf het begin Emmen-fan. Hier hebben we altijd van gedroomd als Emmen-supporters. Dat wil je niet missen."