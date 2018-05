Wiebes: discussie versterken huizen Groningen gaat niet over geld

Minister Wiebes ontkent dat het overleg met Groningen over het versterken van woningen in het aardbevingsgebied is vastgelopen, vanwege onenigheid over geld. "Dit gaat niet over geld, maar over veiligheid. Als het om geld zou gaan, zou dit beleid er heel anders uitzien."

Hij vraagt de Groningers dan ook om nog wat geduld. "Echt waar, als we uit waren geweest op geld waren we lekker doorgegaan met pompen. We hebben het ervoor over."

Wiebes en de regio zijn het niet eens over het versterken van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. De regio wil dat de woningen snel worden versterkt, de minister wil eerst onderzoeken van onder meer het KNMI en TNO afwachten.

"Versterking blijft nodig, dat kunnen we aan onze klompen aanvoelen. Maar experts moeten eerst zeggen hoe we dat moeten aanpakken", aldus de minister. Het rapport "met de meest actuele veiligheidsinzichten", wordt in juli verwacht.

Onzekerheid

"Er zijn bewoners die de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan het idee dat hun huis versterkt zou gaan worden. Voor hen kan uitstel onzekerheid betekenen. Maar laten we eerst goed kijken of het echt nodig is, want het is ook heel vervelend als je huis gesloopt moet worden, terwijl dat niet nodig is."

In de tussentijd worden de onveiligste huizen met voorrang versterkt. Een team van specialisten is bezig vast te stellen welke huizen dat zijn. De versterking van huizen waarbij de uitvoering al was begonnen, wordt ook voortgezet. Dat geldt ook voor de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hadden ontvangen.

De Groningse commissaris van de koning René Paas zei gisteren dat hij wil dat bewoners duidelijkheid krijgen en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.