'Fouten bij verzenden jodiumpillen voor kernramp stilgehouden'

Fouten bij de verspreiding van jodiumtabletten voor Limburgse kinderen zijn bewust stilgehouden door de Veiligheidsregio. Dat schrijft De Limburger op basis van documenten die het dagblad verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De jodiumpillen hadden vorig jaar oktober verzonden moeten zijn aan alle huishoudens met kinderen die binnen 100 kilometer van de Belgische kerncentrale in Tihange wonen. De tabletten beschermen kinderen bij een kernramp.

In april meldde De Limburger al dat de pillen niet zijn bezorgd bij tientallen en mogelijk honderden kinderen in Noord- en Midden-Limburg. Het ging om adressen in de gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Peel en Maas.

Bewust geen oproep

In e-mails aan de gemeenten, die De Limburger heeft opgevraagd, schrijft de Veiligheidsregio Limburg-Noord dat het "niet de bedoeling is dat dit uitgebreid gecommuniceerd gaat worden".

Uit de mailwisseling blijkt ook dat de Veiligheidsregio extra tabletten aanvroeg bij het ministerie van Volksgezondheid, maar deze alleen verspreidde onder mensen die aan de bel hadden getrokken. Er zou bewust voor zijn gekozen om geen oproep te doen aan ouders om zich te melden als ze geen pillen hadden gekregen.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt tegen de krant dat het ministerie had aangegeven dat er geen extra oproepen mochten komen. De Veiligheidsregio ziet zichzelf slechts als intermediair tussen het ministerie en de gemeenten.

Alsnog bezorgen

Het ministerie van Volksgezondheid herkent zich daar niet in. "Als mensen de pillen niet hebben gekregen, moeten we zorgen dat ze die alsnog krijgen. Wij zijn verantwoordelijk voor de distributie, maar de Veiligheidsregio voerde gericht actie om na te gaan waar het mis was gegaan, zodat we pillen na konden leveren. Die kon daarvoor de communicatie gebruiken die het wilde", zegt een woordvoerder tegen de krant.