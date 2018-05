Advies aan ouderen in ov: niet op de smartphone kijken en goed vasthouden

Zoveel mogelijk mijden

Van alle 70- tot 85-jarigen zegt meer dan een kwart het reizen in trein, bus, tram of metro te ingewikkeld te vinden. Bijna een derde zegt het openbaar vervoer zoveel mogelijk te mijden.

ProRail-topman Pier Eringa zegt in De Telegraaf dat de toegankelijkheid voor ouderen de volle aandacht heeft. "Zo brengen we veiligheidsmarkeringen aan op perrons en maken we de ondergrond stroef om uitglijden te voorkomen. Ook zorgen we dat de loopstromen zoveel mogelijk obstakelvrij zijn."

In het onderzoek zegt 10 procent wel eens moeite mee te hebben met overwegen. Ze noemen de oversteek bijvoorbeeld spannend en 5 procent mijdt wel eens een overgang. Op de campagnesite staan onder meer tips over de beste handelwijze als iemand met een rollator of scootmobiel vast komt te zitten tussen de rails.

Goed voor zelfstandigheid

Ouderenorganisatie ANBO is blij dat ProRail de ervaringen van ouderen in het ov heeft onderzocht en nu met de campagne komt. "Het is een leuke campagne, waardoor ouderen zich kunnen voorbereiden op hun reis, als ze denken dat dit nodig is. Hierdoor kunnen ze langer hun zelfstandigheid behouden", zegt een woordvoerder.