Ministers presenteren actieplan tegen overbodige regels in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid heeft met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen een lange lijst met overbodige regels gemaakt, die geschrapt gaan worden. De administratieve lasten moeten vanaf nu elk jaar omlaag. Artsen en verpleegkundigen zijn daar nu nog zo'n 40 procent van hun tijd aan kwijt.

Vandaag presenteren de ministers De Jonge en Bruins, samen met staatssecretaris Blokhuis een actieplan om de administratie in de zorg terug te dringen. Tientallen regels kunnen direct worden geschrapt. Ze hopen dat daardoor ook het werk een stuk aantrekkelijker wordt gemaakt. Volgens hen dit het meest concrete plan tegen de regeldruk in de zorg ooit.

"We willen dat mensen die in de zorg werken hun tijd daadwerkelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratieve handelingen", stelt de Jonge.

Huisartsen

Het is de bedoeling dat vooral de instellingen zelf het "Actieplan regeldruk" gaan uitvoeren. "Het beleid moet erop gericht zijn dat mensen centraal staan, en niet de regels", staat in het rapport.

Huisartsen zijn al langere tijd hard bezig om de regeldruk die zij ervaren, fors te verminderen. Er zijn stappen gemaakt, maar ze geven aan nog steeds veel vervelende en tijdrovende regeldruk te ervaren.

Verantwoord

Niet alleen professionals, maar ook patiënten en cliënten herkennen dit. Door overbodige regels te schrappen moeten juist mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, niet meer belast worden met onnodige bureaucratie.

Er wordt al vele jaren geklaagd over de regeldruk in de zorg, maar in de praktijk blijkt het heel moeilijk om ervan af te komen. Dat komt onder meer doordat verzekeraars, inspecties en andere partijen verantwoord willen zien dat het geld goed besteed wordt en er veilig en goed gewerkt wordt.