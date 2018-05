Het is het Jaar van de Huiszwaluw, want de 'vliegende orka' verdwijnt

De Vogelbescherming wil meer aandacht voor de forse afname van het aantal huiszwaluwen in Nederland. Samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft de vereniging dit jaar uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. Omdat er nog weinig bekend is over deze zwaluw, gaan de organisaties nu samen met vrijwilligers op zoek naar de reden van de afname.

Volgens de Vogelbescherming is het aantal huiszwaluwen, vanwege zijn witte buik en donkere rug door sommigen de vliegende orka genoemd, sinds 1970 met 80 procent afgenomen. Vanaf de jaren 20 zou dat zelfs 95 procent kunnen zijn. "Het is een indicatie voor de gezondheid van ons landschap en er is de afgelopen jaren veel veranderd", zegt Sovon-onderzoeker Loes van den Bremer.

Geen insecten

De belangrijkste oorzaak is volgens Van den Bremer een tekort aan voedsel voor de huiszwaluw, oftewel: een tekort aan insecten. Eerder deze maand trok Natuurmonumenten ook al aan de bel over de ernstige afname van insecten in Nederland. "Vroeger hoorde je iedereen klagen over alle vliegen op de autoruit, dat is nu bijna niet meer."

In de video hieronder komen een boswachter en onderzoeker samen op het Dwingelderveld. Daar zijn de gevolgen al merkbaar: