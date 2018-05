Actieplan staatssecretaris moet mensen uit de schulden helpen

Gemeenten moeten meer mensen met schulden helpen, ook moet dat efficiënter gebeuren. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met gemeenten in gesprek over een nieuwe schuldenaanpak. Want veel mensen vallen nu buiten de boot en kunnen niet terecht bij hun gemeente voor hulp.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat mensen niet mogen worden uitgesloten voor schuldhulpverlening, zonder dat naar de individuele omstandigheden wordt gekeken. In de praktijk gebeurt dat wel.

Zzp'ers

Ombudsman Van Zutphen waarschuwde begin dit jaar nog over het toenemende aantal klachten van burgers die bij hem binnen komen. Vooral mensen die in scheiding liggen en zzp'ers worden nauwelijks toegelaten tot schuldhulpverlening.

In het regeerakkoord heeft dit kabinet de komende drie jaar 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van schulden. 90 procent daarvan is bestemd voor gemeenten - zodat zij sneller en beter kunnen helpen.

1 op de 10

Een op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En een grote groep loopt het risico om in de schulden terecht te komen.

Dat is te veel vindt Van Ark. Om knelpunten weg te nemen, komt zij vandaag met 40 actiepunten. Voorkomen en goede begeleiding zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Zo gaan incassokosten voor kleine boetes omlaag, en moeten iemands schulden in één keer bij de rechter worden behandeld.

Ook moet incasso zorgvuldiger gedaan worden. "Een schuldenaar moet te allen tijde in zijn levensonderhoud kunnen voorzien", schrijft de staatssecretaris.

Toch is het volgens Nadja Jungmann, lector op de Hogeschool Utrecht, lang niet voldoende omdat de kern van het probleem niet wordt aangepakt. "Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid, zolang je die niet een duidelijke opdracht geeft wordt het probleem niet aangepakt."